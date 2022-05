State of Play: God of War Ragnarok e Final Fantasy 16 ci saranno? Vedremo giochi per PSVR2

Con l'annuncio del nuovo PlayStation State of Play del 2 giugno, Sony ha confermato il ritorno dell'importante kermesse videoludica dopo ben due mesi: quali giochi vedremo nel corso dell'evento? Ecco i primi dettagli condivisi ufficialmente dal colosso tecnologico giapponese... e qualche ipotesi.

Partiamo allora dalla "comunicazione istituzionale" e riprendiamo le dichiarazioni condivise da Brett Elston sulle pagine del PlayStation Blog: il Senior Manager & Content Communications di Sony Interactive Entertainment ha chiariamente specificato che l'evento organizzato per la mezzanotte tra il 2 e il 3 giugno durerà quasi 30 minuti, nel corso dei quali assisteremo a tanti "annunci e aggiornamenti dal mondo PlayStation".

Entrando nel merito delle sorprese previste, l'esponente di SIE sottolinea inoltre come il prossimo State of Play vedrà la partecipazione delle terze parti con "in serbo nuovi fantastici annunci". Sempre nella cornice dell'evento Sony, rimarca Elston, avremo l'opportunità di "dare una prima occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR 2".

Il riferimento alla partecipazione delle terze parti all'evento non fa che presagire la presentazione di un nuovo filmato su Final Fantasy 16, o almeno questa è la speranza nutrita dagli appassionati della saga ruolistica di Square Enix. Anche il rumoreggiato arrivo su Steam del porting PC di Returnal vedrebbe la partecipazione delle terze parti (in questo caso di Valve), mentre sono decisamente meno alte le quotazioni per la presentazione di un nuovo gameplay di God of War Ragnarok.

Nella mezz'ora di show organizzato da Sony, ad ogni modo, il team di SIE Santa Monica potrebbe ritagliarsi un piccolo ma importante spazio comunicativo per annunciare, si spera, l'arrivo a settembre della nuova odissea norrena di Kratos e Atreus, come suggerito dal merchandising di God of War Ragnarok apparso nei giorni scorsi.