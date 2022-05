State of Play: impazzano le scalette fake con The Last of Us Remake e... Mario Kart VR

SI stanno diffondendo a macchia d'olio le presunte scalette degli annunci dello State of Play del 2 giugno e se alcuni leak provengono da fonti più o meno attendibili e potrebbero avere una parvenza di credibilità, altre sono del tutto inventate e non ci vuole molto a capirlo.

La presenza di giochi come Stray, Avatar Frontiers of Pandora, Horizon Call of the Mountain e Gotham Knights è certamente possibile, da notare come molti citino anche Final Fantasy 16 e The Last of Us Remake, due titoli di grande spessore che probabilmente verranno annunciati durante eventi di maggior peso rispetto ad un "semplice" State of Play.

Altre scalette sono invece del tutto false e non ci vuole molto a capirlo, del resto vengono citati giochi come Mario Kart VR, Final Fantasy 17 e Final Fantasy 22 oltre al fantomatico annuncio dell'acquisizione di EA da parte di Sony e Knack VR.

Insomma, il popolo dei social sta facendo volare la fantasia e il consiglio in questi casi è sempre quello di prestare attenzione alle fonti. Proprio a seguito dei tanti (presunti leak), Yoshida ha ridimensionato le aspettative per lo State of Play ricordando come il programma ufficiale preveda la presenza di annunci terze parti e un'anteprima di giochi in sviluppo per PlayStation VR2.