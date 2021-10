State of Play: KFC Gaming punzecchia PlayStation sui social dopo lo show

Per quanto possa sembrarvi strano la celebre catena di fast food KFC ha un profilo social dedicato al mondo del gaming utilizzato per commentare gli eventi del momento e condividere meme, come accaduto nelle scorse ore dopo la trasmissione dello State of Play.

Su Twitter in particolare il profilo KFC Gaming ha risposto a Sony pubblicando il meme che da sempre rappresenta nel miglior modo stupore e delusione. Il Kentucky Fried Chicken è diventato rapidamente un meme virale e molti giocatori lo stanno condividendo per far capire al colosso giapponese la propria delusione nei confronti di uno State of Play non particolarmente brillante.

Tra gli annunci dello State of Play di ottobre troviamo DeathVerse (sequel/spin-off di Let It Die di Suda51), We Are OFK, First Class Trouble ed il nuovo Star Ocean di Square Enix, per il resto spazio a produzioni già note come The King of Fighters XV, Death's Door e Little Devil Inside.

Uno State of Play certamente non in pompa magna ma c'è da dire che Sony aveva avvisato la community di tenere basse le aspettative, ribadendo come durante l'evento sarebbero stati mostrati solamente giochi di terze parti, senza dare spazio a titoli PlayStation Studios o all'hardware, per questi sono previsti altri spazi comunicativi nel prossimo futuro.