State of Play a marzo, PlayStation Showcase a giugno prima dell'E3: parla Jeff Grubb

Microsoft e Nintendo hanno aperto le danze nel 2023 trasmettendo due eventi rispettivamente a gennaio e febbraio... Manca solo Sony all'appello, ma secondo Jeff Grubb non dovremmo attendere molto per avere novità sui prossimi eventi del colosso giapponese.

A rivelarlo è Jeff Grubb, il giornalista e insider fa sapere come Sony abbia in programma uno State of Play per il mese di marzo, tuttavia l'evento in questione sarebbe uno show di basso/medio profilo, mentre la portata principale arriverà a giugno, quando PlayStation trasmetterà il consueto Showcase estivo, in programma prima dell'E3 o idealmente nel periodo dell'evento losangelino, come da tradizione.

Al momento PlayStation è impegnata a gestire il lancio di PlayStation VR2 (in arrivo il 22 febbraio) tuttavia ci sono tante novità da svelare per i prossimi mesi, tra cui la nuova PlayStation 5 con lettore ottico estraibile e sopratutto Sony dovrà mostrare il gameplay di Marvel's Spider-Man 2, atteso per l'autunno 2023 e dunque sicuro protagonista di una massiccia campagna marketing tra la primavera e l'estate.

In generale, PlayStation dovrà porre l'accento sui giochi in uscita nella seconda metà dell'anno e sulla lineup 2024, l'estate è sicuramente un periodo florido in questo senso dunque non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sulla situazione.