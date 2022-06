State of Play, non solo PS5 e PS VR2: spazio anche ai giochi PS4, conferma Sony

La snervante attesa della community PlayStation per l'ormai imminente State of Play, previsto proprio per la mezzanotte di oggi, viene alimentata da Sony con un tweet che conferma la presenza non solo di giochi PS5 e PS VR 2, ma anche di titoli da fruire su PlayStation 4.

La precisazione del team social di Sony Interactive Entertainment, seppur relativamente "minore" (e se vogliamo anche ovvia, considerando la natura crossgen della maggior parte dei videogiochi in arrivo), offre comunque un chiarimento rispetto alle dichiarazioni condivise dagli stessi rappresentanti di SIE.

Nel messaggio pubblicato su PS Blog per annunciare il nuovo State of Play del 2 giugno, il team PlayStation si è limitato a sottolineare la presenza di diversi videogiochi di terze parti e dei primi titoli in Realtà Virtuale da fruire inforcando su PS5 il visore PlayStation VR 2.

L'ultimo post di Sony, invece, aggiunge ulteriori elementi poiché invita i fan a non perdersi l'evento per ammirare "quasi 30 minuti di annunci e reveal di giochi PS5 e PS4, e altro ancora". A prescindere dalla generazione di console PlayStation in vostro possesso, quindi, varrà davvero la pena seguire lo spettacolo digitale organizzato da Sony per le ore 23:59 di oggi, giovedì 2 giugno.

Intanto, proseguono in rete le discussioni intavolate dalla community sulla possibile presenza di Final Fantasy 16 allo State of Play, in funzione dei rumor alimentati sui social e sui forum di settore dall'ultimo aggiornamento "silenzioso" che ha interessato la scheda PS Store del kolossal ruolistico di Square Enix.