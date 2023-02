State Of Play, ecco il roguelike demoniaco The Foglands

E' arrivato lo State Of Play, occasione in cui Sony ha deciso finalmente di svelare alcuni dei titoli che faranno parte della lineup di quest'anno del visore di realtà aumentata di nuova generazione PlayStation VR 2. Tra questi titoli troviamo il demoniaco The Foglands.

Il titolo in questione, sviluppato dai ragazzi di Well Told Entertainment, si è mostrato in un interessante video di gameplay in cui vediamo il protagonista alle prese con una serie di terribili minacce dall'oltretomba. Di seguito il comunicato ufficiale:

"The Foglands è un'avventura roguelike ricca di atmosfera in cui scoprirete nuovi percorsi e svelerete vecchi segreti. Correte verso l'ignoto, combattete i mostri, recuperate il bottino e cercate di tornare indietro prima di essere inghiottiti dalla nebbia".

A giudicare dal video, non saranno solo le orde di nemici a condire questa particolare produzione, bensì una cornice estetica ed artistica accattivante, di forte stampo espressionista.



