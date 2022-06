State of Play, tra rumor e ipotesi: quando e cosa aspettarsi da PlayStation?

Con l'Xbox Games Showcase Extended in programma per stasera e un misterioso Nintendo Direct all'orizzonte - almeno stando ai rumor -, l'estate videoludica potrebbe avere ancora qualche sorpresa da riservare.

In questo quadro, non è difficile farsi prendere dalla curiosità e domandarsi quando avrà luogo il prossimo appuntamento comunicativo in casa Sony. Il colosso giapponese ha già portato in scena un breve ma apprezzato State of Play, con un focus dedicato a PlayStation VR 2 e all'annuncio del porting PC di Marvel's Spider-Man Remastered. Dal palco della Summer Game Fest, è poi arrivata anche la conferma dell'imminente uscita di The Last of Us: Parte I, remake della prima avventura di Ellie e Joel.



God of War: Ragnarok, ancora ufficialmente atteso per il 2022, è dunque per ora il grande assente dalle scene Sony. Una circostanza che spinge a ipotizzare la possibile trasmissione di un nuovo State of Play nel prossimo futuro. L'inizio dell'estate resta una finestra comunicativa particolarmente intrigante, ma non è da escludere che l'attesa possa protrarsi sino a luglio. In questo modo, accanto ad aggiornamenti sulla seconda epopea di Kratos e Atreus, Sony potrebbe confezionare un evento comunicativo comprensivo di ulteriori contenuti.



Pensiamo in particolare a maggiori dettagli sulla versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered e su The Last of Us: Parte I, entrambi attesi per settembre. Ad ottobre, inoltre, sarà il turno del debutto di Forspoken. Da non escludere poi l'annuncio di ulteriori porting, con diversi rumor che avevano già suggerito l'arrivo di Returnal e Sackboy: Una Grande Avventura su PC. Da tenere in conto anche l'eventuale reveal di nuovi titoli previsti per la finestra autunnale, magari uno tra i molti Game As A Service che Sony ha confermato di avere in programma per i prossimi mesi.



A questo punto, ovviamente, non resta che attendere comunicazioni ufficiali, ma nel frattempo passiamo a voi la parola: cosa vi aspettate da Sony per la seconda meta dell'anno?