State of Play di settembre: The Snitch invita a tenere basse le aspettative

The Snitch, insider salito agli onori della cronaca nelle ultime settimane, avvisa di tenere basse le aspettative per lo State of Play di stasera, evento che probabilmente non sarà troppo memorabile, stando almeno quanto suggerito dallo stesso Snitch.

Lo State of Play del 13 settembre durerà 20 minuti con dieci giochi, Sony fa sapere che ci saranno novità per PS4, PS5 e PlayStation VR2 con focus sui giochi giapponesi anche se non mancheranno produzioni sviluppate da studi occidentali.

The Snitch sul suo canale Discord ha parlato di quattro giochi svelando come sicuramente questa sera vedremo due giochi indie giapponesi e due giochi AA sempre di produzione asiatica, mentre non ci sono dettagli sui restanti sei giochi.

Uno di questo potrebbe essere Fatal Frame 4 Mask of the Lunar Eclipse anticipato dallo stesso Snitch, anche se in molti pensano che il gioco possa in realtà essere mostrato nel pomeriggio durante il Nintendo Direct al via alle ore 16:00.

Nella notte si sono diffusi molti rumor sui giochi dello State of Play spaziando tra Silent Hill, Metal Gear Solid Remake e God of War, ma chiaramente si tratta più di speculazioni e speranze che di veri e propri rumor. In ogni caso ne sapremo di più stasera a mezzanotte.