State of Play annunciato: Sony ha confermato l'arrivo di un nuovo evento questa settimana

Fino a poche ore fa si parlava della possibilità che questa settimana potesse arrivare uno State of Play con Death Stranding 2 e Rise of the Ronin, stando a quanto dichiarato dall'insider Shepshal_Nick. Dopo una lunga attesa, però, è arrivata da pochissimo la conferma ufficiale: Sony è pronta ad un nuovo State of Play per i videogiocatori!

Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda tramite un post via X, il prossimo showcase targato PlayStation sarà incentrato su più di 15 giochi, per un totale di 40 minuti. Tra l'elenco dei titoli che faranno il loro ingresso sul palco della presentazione non mancano alcune conferme per i mesi che verranno: infatti, lo State of Play in arrivo accoglierà Rise of the Ronin e Stellar Blade, "oltre ad altri sviluppatori di talento provenienti da tutto il mondo". Insieme alle conferme, però, non mancheranno affatto le sorprese.

Dunque, quanto di quello che è stato rivelato dalle precedenti indiscrezioni sarà veritiero? Il nuovo State of Play sarà dedicato anche all'attesissimo Death Stranding 2? Purtroppo non c'è ancora modo per verificare il tutto, ma per fortuna non sarà necessario attendere tanto tempo: infatti, come confermato dalla stessa Sony, lo State of Play si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 23:00 (ora locale), ovviamente lo seguiremo sul canale Twitch di Everyeye con pre-show e post show, vietato mancare!