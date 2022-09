State of Play: Sony sta iniziando ad organizzare lo show con i giochi PS4 e PS5?

I possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno fremendo in attesa che Sony annunci il prossimo State of Play, l'evento durante il quale l'azienda nipponica svelerà la futura lineup delle due console. In attesa di un annuncio ufficiale, arriva la soffiata di un insider, secondo il quale la situazione starebbe iniziando a smuoversi.

Stando alle parole di Tidux, insider che solitamente di occupa del mondo PlayStation e che qualche tempo fa ha parlato dell'introduzione del supporto a Discord nel sistema operativo di PS5, Sony avrebbe appena iniziato a 'collezionare' materiale multimediale (ovvero immagini e filmati) da parte di alcune software house per confezionare il prossimo evento in diretta streaming. L'insider non specifica se si tratti o meno dei team interni, ma conferma che è la prima volta dopo un po' che si sente parlare di qualcosa di simile, suggerendo che l'annuncio di uno State of Play potrebbe non essere così lontano.

Per quanto piacevole da leggere, la notizia va accolta con una certa attenzione: a diffondere le informazioni non è uno degli insider più affidabili della scena. A differenza dell'infallibile The Snitch o di Tom Henderson, Tidux non è un personaggio le cui anticipazioni sono da considerare impeccabili e solo il tempo ci permetterà di scoprire se qualcosa si stia muovendo o meno.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che PS5 ha battuto Nintendo Switch in UK ed è la console più venduta del 2022.