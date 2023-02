State of Unreal: il futuro di Unreal Engine 5 nell'evento di Epic dalla GDC

Sono trascorsi pochi mesi dal lancio ufficiale di Unreal Engine 5.1 ma per Epic Games è già tempo di guardare al futuro. L'azienda statunitense conferma la propria partecipazione alla GDC 2023 con la prossima edizione dello State of Unreal.

L'evento mediatico sarà foriero di novità per tutti gli appassionati di videogiochi, come pure per gli sviluppatori, i creatori di contenuti, i progettisti e gli artisti digitali che utilizzano i potenti strumenti integrati nell'editor di Unreal Engine 5.

Nel corso dello State of Unreal che si terrà nella cornice della GDC 2023, Epic Games alzerà ufficialmente il sipario sulla prossima iterazione del suo motore grafico multipiattaforma, Unreal Engine 5.2.

In una serie di interventi, video dimostrazioni e panel per addetti al settore che avranno luogo tra Yerba Buena Center for the Arts e il Moscone Center di San Francisco, il colosso videoludico americano sveleranno i nuovi strumenti di sviluppo integrati nella versione 5.2 di Unreal Engine. Sempre nel corso della prossima edizione della Game Developers Conference, Epic Games terrà degli interventi per illustrare le potenzialità dei middelware e degli strumenti creativi di UE5.2, dalla creazione di immensi mondi con grafica iperrealistica alla realizzazione di materiali avanzati, anche qui con l'ausilio di filmati esplicativi, infografiche e demo 'dal vivo' di giochi Unreal Engine 5 come Fortnite.

Il programma degli eventi legati alla prossima edizione dello State of Unreal partirà alle ore 18:30 italiane del 22 marzo con uno showcase 'maggiore', seguito da tanti altri panel tematici che verranno trasmessi in streaming su YouTube e Twitch tra il 22 e il 24 marzo. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sui migliori giochi Unreal Engine 5 in arrivo, da Hellblade 2 a Wukong.