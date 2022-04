State of Unreal: seguiamo l'evento di Epic Games oggi dalle 17:00 su Twitch

Siete curiosi di conoscere le novità in arrivo sull'Unreal Engine? Allora non c'è posto migliore del canale Twitch di Everyeye.it, oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 seguiremo in diretta l'evento di Epic Games, State of Unreal.

Lo showcase è diviso in quattro diversi segmenti: durante la prima parte, condotta da Tim Sweeney e altre figure chiave dello sviluppo legate ad Unreal Engine come Dana Cowley, Nick Penwarden, Zak Parrish, Teddy Bergsman Lind e Sjoerd de Jonug, verrà offerta una panoramica sul futuro dei giochi in Unreal Engine e saranno condivise alcune notizie sul motore grafico.

Il secondo segmento esplorerà la creazione del mondo di The Matrix Awakens, mentre il terzo si concentrerà sulla generazione procedurale della stessa tech demo realizzata in collaborazione con The Coalition, autori della serie Gears. Da notare come l'annuncio dell'evento sia stato ricondiviso anche dai profili social di Fortnite... ci sono novità in arrivo anche per il Battle Royale numero uno al mondo?

Per scoprirlo non dovrete fare altro che sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it il 5 aprile alle 17:00 ora italiana, seguiremo insieme l'evento di Epic commentando in diretta tutte le novità annunciate, non sappiamo se ci sarà spazio anche per nuovi giochi anche se ovviamente ci auguriamo che la risposta a questo nostro dubbio sia positiva.