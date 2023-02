State tranquilli, Call of Duty 2023 uscirà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5

Activision ha confermato che un nuovo Call of Duty premium uscirà in autunno, smentendo così i rumor che parlavano del lancio di una grossa espansione per Call of Duty Modern Warfare II aziché di un gioco completo. E Tom Henderson sembra saperla lunga, avendo rivelato anche la data di uscita e delle sessioni Beta.

Secondo il celebre insider, il primo Beta Weekend su piattaforme PlayStation si terrà dal 6 al 10 ottobre, dal 12 al 16 ottobre invece la Beta sarà aperta a tutti. Dal 2 novembre i possessori di PS4 e PS5 potranno accedere alla campagna in anticipo e infine il 10 novembre il gioco uscirà anche su PC e console della famiglia Xbox.

Call of Duty 2023 data di uscita

Beta Weekend 1 (PS4/PS5) dal 6 al 10 ottobre 2023

Beta Weekend 2 su PlayStation, Xbox e PC dal 12 al 16 ottobre 2023

Accesso anticipato alla campagna su PS4 e PS5 dal 2 novembre 2023

Uscita del nuovo Call of Duty su tutte le piattaforme il 10 novembre 2023

Non che ci fossero in realtà molti dubbi ma la roadmap in questione testimonia non solo l'uscita del nuovo Call of Duty su PlayStation ma anche la disponibilità di Beta e Accesso Anticipato in anteprima, così come prevedono gli accordi ancora in essere tra Activision Blizzard e Sony. Del resto lo stesso Phil Spencer ha confermato che Call of Duty uscirà anche su PlayStation 7.