Statua "parlante" di Master Chief stupisce fan di Halo a World Championship 2022: il video

Mentre su Halo Infinite arriva il Winter Update con tante novità come campagna cooperativa online e un nuovo Battle Pass con 30 livelli, in occasione dell’Halo World Championship 2022 Microsoft ha ben pensato di porre una statua "parlante" di Master Chief nell’edificio per fare una sorpresa ai fan, o spaventarli.

Nella giornata odierna sull’account YouTube ufficiale di Halo è stato pubblicato un video dedicato a questo stunt pubblicitario, dove si vede chiaramente una statua a grandezza naturale di Master Chief con la quale molti amanti della saga hanno scattato qualche foto.

Nel corso del filmato si vedono più spettatori avvicinarsi alla statua per ammirarla, per poi venire colti di sorpresa da un messaggio personalizzato. Ma si tratta di un sistema automatizzato, di una cassa montata dentro la statua? Affatto, è proprio il doppiatore Steve Downes posto dietro la statua per fare qualche scherzetto ai passanti. Proprio nel finale lo staff lo riprende, chiudendo il video promozionale in un abbraccio che dà ancora più valore al ruolo di Downes nel rendere Master Chief così memorabile agli occhi - e alle orecchie - degli appassionati di Halo.

Sempre a proposito dell'ultimo capitolo Halo Infinite, ecco l’editor di mappe della Forgia in azione in un nuovo video illustrativo.