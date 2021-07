Stay è un corto fanmade con un finale straziante ispirato a The Last of Us

Un artista VFX che ha già dato il suo prezioso contributo alla realizzazione di kolossal cinematografici quali Deadpool 2 e Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker ha dato vita ad un impressionante corto fanmade ispirato a The Last of Us, capolavoro di Naughty Dog e uno dei titoli più iconici all'interno della lineup Sony.

Stay è il titolo del sorprendente corto che, pur includendo il noto personaggio di Ellie, racconta l'emozionante storia di due volti completamente originali, Emily e Sean, qui condensata in circa 7 minuti di filmato. Se inizialmente troviamo i due amanti in una situazione di calma e complicità, in seguito le cose diventano estremamente più drammatiche alla prima apparizione dei clicker, forse le creature che più sono in grado di mettere in stato di ansia i giocatori (in questo gli spettatori) di The Last of Us. Sfortunatamente, sarà Emily a pagare per prima le conseguenze degli eventi venendo infettata da parte di una delle mostruose creature. Vi invitiamo a prendere visione del video che trovate in cima per dare uno sguardo al finale a dir poco straziante con cui si conclude il corto.

Come precisato all'interno della descrizione del filmato, Stay è un'idea di Joshua Toonen e realizzata grazie alla collaborazione di 40 artisti. Non è la prima volta in cui assistiamo ad un tributo questo genere: in passato abbiamo già avuto la fortuna di ammirare in azione un altro corto ispirato al gioco, The Last of Us Ellie's Revenge. Tutto questo, in attesa di conoscere la data di uscita della serie TV di HBO dedicata a The Last of Us che si dipanerà nel corso di 10 episodi.