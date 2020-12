State of Decay 2: disponibile l'aggiornamento per Xbox Series X con tante novità

Il survival in salsa zombie di Undead Labs trova una nuova vita su Xbox Series X e S: l'aggiornamento next-gen per State of Decay 2 è infatti disponibile per il download accompagnato da una nuova carrellata di contenuti aggiuntivi.

L'aggiornamento di State of Decay 2 che introduce le ottimizzazioni per le nuove console di casa Microsoft consentirà ai giocatori di sperimentare tempi di caricamento rapidissimi, nuovi dettagli del mondo di gioco e ombre migliorate nonché un framerate bloccato a 60 fps con risoluzione fino al 4K. Insomma, Xbox Series X e S offriranno la migliore esperienza survival possibile su console. L'update non si limita però a rinnovare l'aspetto grafica ma porta in dote una serie di novità per i veterani e per i nuovi giocatori. Una volta installato infatti sarà possibile attivare la modalità chiamata Lethal Difficulty che spinge l'esperienza oltre le vette di difficoltà raggiunte finora, con risorse scarse e nemici molto più letali. Il livello di difficoltà potrà inoltre essere calibrato in base alle proprie specifiche esigenze.

Per finire, con l'aggiornamento arriva lo Stay Frosty Pack che offre nuovi oggetti sbloccabili con le varie sfide in-game. Insomma, i fan di State of Decay non potevano chiedere di meglio in attesa di State of Decay 3.