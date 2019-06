Stay in the Light è il primo gioco a richiedere il Ray Tracing come requisito necessario

Stay in The Light è la nuova avventura horror indipendente di Sunside Games, ora disponibile in accesso anticipato su Steam. Siamo di fronte al primo titolo che richiede il Ray Tracing come requisito tecnico indispensabile per giocare.

Stay in the Light utilizza il ray tracing come componente di gameplay di base, non solo per migliorare la qualità dell'immagine, e si presenta come il primo gioco ad avere il ray tracing come requisito di gioco.

Cosa ci mostra Stay in the Light?

Stay in the Light illustra come gli sviluppatori possano essere creativi con il ray tracing, rendendolo una componente di gameplay di base.

con il ray tracing, rendendolo una componente di gameplay di base. Stay in the Light illustra come il ray tracing possa cambiare i giochi . Il sistema genera casualmente i dungeon esplorabili. È difficile "illuminare" un livello che non esiste ancora.

. Il sistema genera casualmente i dungeon esplorabili. È difficile "illuminare" un livello che non esiste ancora. Stay in the Light illustra che il ray tracing è facile da implementare per gli sviluppatori, dato che per Sunside Games è stata un'operazione da un solo uomo, che ha iniziato a lavorare sul gioco solo ad aprile dopo aver abilitato il ray tracing sulle GPU GeForce GTX.

per gli sviluppatori, dato che per Sunside Games è stata un'operazione da un solo uomo, che ha iniziato a lavorare sul gioco solo ad aprile dopo aver abilitato il ray tracing sulle GPU GeForce GTX. Stay in the Light mostra quanti sviluppatori stiano ora abbracciando il ray tracing. Con blockbuster come Battlefield V, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty: Modern Warfare, Quake II RTX e Wolfenstein: Youngblood nella lista, è chiaro che i grandi sviluppatori ed editori stanno supportando il ray tracing. Ma gli sviluppatori indie lo usano anche per rendere i loro giochi unici.

Da Reddit a NVIDIA Indie Spotlight, Stay in the Light di Sunside Games, disponibile oggi in fase di accesso anticipato, è un eccellente esempio del lavoro che gli sviluppatori indipendenti stanno facendo con il ray tracing. Potete leggere di più sul blog di NVIDIA.