La Stazione di Ricarica Rapida per Controller PS5 ORA costa quasi NIENTE!

Fenolical Stazione di Ricarica Rapida USB per Controller PS5 vanta connettori realizzati in rame, quindi è sicura e veloce, utilizza l'adattatore CA personalizzato da 5 V/3. Carica 2 controller wireless PS5 in sole 1,8 ore, ricarica ottimizzata più veloce e sicura. Oggi il coupon da 4 euro riduce ulteriormente il prezzo, portandolo a 12,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il chip intelligente integrato fornisce una protezione intelligente dal sovraccarico, proteggendo il controller da sovratensione, surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito. Puoi tenerlo sotto carica in modo sicuro anche la notte.

Presenta la stessa combinazione di colori in bianco e nero della console, rendendola perfettamente integrabile con la configurazione esistente. Le due luci del controller sullo schermo saranno rosse quando il controller è in carica e diventeranno blu quando sarà completamente carico. Inoltre, durante la ricarica si illumineranno anche le luci blu su entrambi i lati. In questo modo avrai massima familiarità col dispositivo.

Facile da usare: basta posizionarlo sulla doppia stazione di ricarica PS5 per iniziare a caricare, mantiene il controller PS5 e dock di ricarica organizzato e semplicissimo da configurare.

Ecco cosa contiene la confezione: 1 stazione di ricarica per controller PS5, 1 cavo di ricarica USB di tipo C, 1 adattatore da 5,3 V/3 A. Inoltre, otterrai assistenza continua e 3 anni di garanzia.

