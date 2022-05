Il lato stealth e l'approccio 'non letale' di Sniper Elite 5 nel nuovo video gameplay

Mancano davvero pochi giorni al lancio di Sniper Elite 5 su PC, console e Game Pass, e così i ragazzi di Rebellion ci invitano a reindossare i panni di Karl Fairburne con un video incentrato sull'approccio "silenzioso" e sulle dinamiche stealth da sperimentare nel loro nuovo sparatutto.

Il prossimo capitolo dello shooter cecchinesco di Rebellion promette di offrire una maggiore libertà nella gestione e nella personalizzazione delle armi, due migliorie che torneranno certamente utili a chi vorrà infiltrarsi tra le linee nemiche per fronteggiare la minaccia nazista senza destare sospetti.

L'approccio stealth sarà perciò di fondamentale importanza, al pari della precisione di mira e della capacità di sapere valutare con attenzione ogni singola mossa da compiere nell'esplorazione della mappa.

Nel nuovo video (lo trovate in calce alla notizia), la software house di Oxford fornisce anche degli interessanti spunti a tutti coloro che vorranno completare gli incarichi secondari e le missioni principali in maniera 'non letale': anche in questo caso, l'approccio stealth nello studio della mappa e delle routine comportamentali dei nemici sarà particolarmente utile per aggirare le guardie, metterle KO senza ucciderle o rintracciare i percorsi nascosti.

L'uscita di Sniper Elite 5 è prevista per il 26 maggio su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 26 maggio è previsto l'ingresso dello sparatutto di Rebellion nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.