Stealth Assassins: registrato il marchio legato a Tenchu, Capcom rinnova Darkstalkers

Acquire, sviluppatore giapponese noto principalmente per la serie Tenchu, ha registrato il marchio Stealth Assassins in Giappone il 20 luglio scorso. Stealth Assassins è il sottotitolo occidentale usato per il primo Tech, uscito nel lontano 1998.

I diritti sull'IP Tenchu appartengono a FromSoftware, che Acquire sia al lavoro su una sorta di erede spirituale di Tenchu, denominato magari Stealth Assassins? Non potendo utilizzare il nome della serie (come detto di proprietà di FromSoftware) lo studio giapponese potrebbe voler comunque richiamare la storica saga utilizzando il sottotitolo con il quale è stato pubblicato in Europa e Nord America.

Si tratta però solamente di speculazioni e il marchio potrebbe essere stato registrato per altri utilizzi non strettamente legati all'uscita di un nuovo videogioco. Acquire ha lavorato sulla serie dal 1998 al 2009 sviluppando Tenchu Stealth Assassins, Tenchu Shinobi Gaisen, Tenchu Shinobi Hyakusen, Tenchu 2 Birth of the Stealth Assassins e Tenchu Shadow Assassins.

A margine, Gematsu segnala altre registrazioni di trademark dal Giappone con Capcom che ha rinnovato il marchio Darkstalkers oltre a Capcom Cup, Capcom Fighters, Capcom Pro Tour, Street Fighter League e World Warriors Challenge. GungHo ha registrato Koutetsu Juuki Volta-X (Volta-X) mentre SEGA ha depositato il nome Phantasy Star Online New Genesis, senza il numero 2 nel titolo.