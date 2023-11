Steam, macché Black Friday: nei Saldi Autunnali ci saranno 10.000 giochi in sconto!

Dopo aver offerto gratis Half-Life anche in Italia, Valve preannuncia l'imminente partenza dei Saldi Autunnali di Steam, un'iniziativa promozionale che coinvolgerà oltre 10.000 videogiochi e contenuti digitali acquistabili dalle pagine dello store più frequentato dagli appassionati di PC gaming.

A giudicare dal filmato di presentazione confezionato da Valve per solleticare la curiosità dei propri fan e prepararli a questa nuova tornata di saldi, i curatori del negozio digitale di Steam si apprestano a lanciare una promozione davvero irrinunciabile.

Il video propostoci da Valve per celebrare l'imminente partenza degli Steam Autumn Sales mostra alcuni dei titoli che parteciperanno all'iniziativa e che potranno essere acquistati in sconto per tutta la durata della promozione autunnale. Scorrendo le scene del trailer possiamo ammirare i personaggi e le ambientazioni di videogiochi come Hunt Showdown, Sons of the Forest, The Last of Us Parte 1, Terraria, Valheim, Subnautica, Hitman 3 e Starfield.

L'elenco completo dei giochi, delle edizioni speciali, delle espansioni e dei pacchetti aggiuntivi in sconto durante i Saldi Autunnali di Steam verrà diramato da Valve alla partenza del nuovo festival dei risparmi, prevista per le ore 19:00 italiane di martedì 21 novembre e destinata a concludersi alla medesima ora del martedì seguente, 28 novembre.