Steam, il meglio del 2023: i titoli più venduti, i più giocati e le nuove uscite

Con il concludersi del 2023, Valve ci offre un resoconto dei giochi che hanno ottenuto maggiore successo sulla più popolare piattaforma dedicata al gaming su PC. Dai giochi più venduti, a quelli più frequentati e alle nuove uscite: è tempo di ripercorrere gli ultimi 12 mesi videoludici su Steam.

Collegandovi sulle pagine di Steam, possiamo dare uno sguardo a diverse categorie in cui sono stati raggruppati i giochi più importanti di quest'anno. Tra i più venduti troviamo Starfield, Call of Duty Modern Warfare 3, Cyberpunk 2077, Counter Strike 2, Armored Core 6, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Elden Ring e molti altri ancora. I dati relativi ai ricavi non sono stati resi noti per i titoli presenti in questi elenchi, e sono stati raggruppati in segmenti non ordinati per dare un'idea di come si sono classificati: Platino: dal 1° al 12° Oro: dal 13° al 24° Argento: dal 25° al 50° Bronzo: dal 51° al 100°.

Nella categoria Nuove Uscite rientrano i titoli che hanno generato le migliori entrate durante le due prime settimane a seguito del loro lancio. Tra i più giocati ci sono quei titoli che hanno superato il picco di 40.000 utenti simultanei nel 2023.

In "Accesso Anticipato" rientrano i "promossi" dall'Early Access del 2023 in base ai ricavi lordi ottenuti nel corso dell'anno, compresi i ricavi dell'Accesso anticipato e quelli successivi alla "promozione". Ci sono poi i titoli più giocati su Steam Deck durante il 2023, calcolati in base al numero di giocatori attivi giornalieri nel corso dell'anno, i giochi che hanno registrato il maggior numero di sessioni con controller durante l'anno, e i giochi VR più venduti in base ai ricavi ottenuti nel 2023. Alcuni titoli su Steam offrono modalità ed esperienze VR aggiuntive, ma in questo elenco sono presenti solo giochi progettati esclusivamente per un visore per la realtà virtuale.