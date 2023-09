Steam, un 2024 pieno di sconti: Valve svela tutti i Saldi e i Festival in arrivo

Dopo aver lanciato i Saldi di Steam per il Tokyo Game Show 2023, i curatori del negozio digitale di Valve stilano l'elenco dei tanti sconti e Festival in arrivo nel 2024 sullo store videoludico più frequentato dall'utenza PC (ma non solo).

Con 132 milioni di utenti attivi mensili e una media di 26,2 milioni di giocatori online, i responsabili di Steam non possono che guardare con estrema fiducia al prossimo anno e lo testimoniano, appunto, annunciando con largo anticipo le diverse iniziative promozionali che attraverseranno il negozio digitale da qui ai prossimi mesi.

Oltre agli immancabili Saldi Stagionali primaverili, estivi, autunnali e invernali, nel corso del 2024 assisteremo al lancio di numerosi Festival pensati per mettere in evidenza una particolare categoria di videogiochi ed esperienze interattive. Eccovi allora la lista ufficiale dei prossimi eventi promozionali in arrivo su Steam nella prima metà del 2024:

Festival del capitalismo e dell'economia : dall'8 al 15 gennaio

: dall'8 al 15 gennaio Festival dei pirati contro i ninja : dal 22 al 29 gennaio

: dal 22 al 29 gennaio Next Fest : dal 5 al 12 febbraio

: dal 5 al 12 febbraio Remote Play Together : dal 12 al 19 febbraio

: dal 12 al 19 febbraio Festival dei dinosauri contro i robot : dal 26 febbraio al 4 marzo

: dal 26 febbraio al 4 marzo Saldi primaverili : dal 14 al 21 marzo (saldi stagionali principali)

: dal 14 al 21 marzo (saldi stagionali principali) Festival della costruzione di mazzi: dal 25 marzo al 1° aprile

L'elenco stilato da Steam conferma il ritorno del Next Fest, l'evento che celebra l'industria videoludica e i suoi creatori più originali consentendo ai giocatori di provare demo speciali, scambiare quattro chiacchiere con gli sviluppatori, guardare trasmissioni in diretta e ricevere aggiornamenti sui propri titoli preferiti. Sapevate che Steam ha appena compiuto 20 anni?