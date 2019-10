Steam: il 30% di commissioni sulle vendite è ormai lo standard per il mercato digitale

Come sappiamo, Steam trattiene una percentuale del 30% per ogni gioco venduto, lasciando a sviluppatori e publisher il restante 70%. In molti hanno chiesto a gran voce a Valve di abbassare questa cifra per allinearsi a Epic Games Store (12%) ma la realtà è che le percentuali di Steam sono allineate con il resto dell'industria.

IGN UK ha pubblicato un report nel quale si evince come anche altri store digitali su PC e console prendano la stessa percentuale di Steam sulle vendite, Epic Games ha deciso di abbassare la propria quota di guadagni e dare maggiore denaro agli sviluppatori come parte di una strategia commerciale ben precisa ma è chiaro che queste cifre non potranno essere sostenibili sul lungo periodo.

Secondo quanto riportato, anche GOG e Microsoft Store trattengono il 30% sul venduto mentre Humble Store riduce la percentuale al 25%, stessa trattenuta del 30% anche su Xbox Store, Nintendo eShop, PlayStation Store, App Store e Google Play, nonchè per i negozi fisici come GameStop, Amazon, Walmart e Best Buy.

Le critiche a Steam appaiono secondo molti in larga parte ingiustificate, tenendo conto che il marketplace di Valve è perfettamente allineato con gli standard dell'industria digitale, le lamentele dovrebbero quindi essere estese anche a tutti gli altri store PC, mobile e console.