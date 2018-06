Steam accetterà ogni tipo di gioco, a parte quelli illegali o ingannevoli

Dopo aver fatto un parziale dietrofront sulla rimozione dei contenuti "sexy", Valve ha dichiarato che d'ora in poi Steam accetterà ogni tipologia di gioco senza restrizioni, ad eccezione però dei titoli illegali o ingannevoli.

Se ricordate, a maggio Valve aveva contattato diversi sviluppatori di visual novel e dating sim come HunieDey e Tentacle Games, invitandoli a rimuovere i contenuti sessuali inclusi nelle versioni Steam dei loro giochi. La casa di Half Life sembrava intenzionata a vietare i giochi "sexy" sulla sua piattaforma digitale, rivedendo le proprie politiche di censura, almeno fino a quando la notizia non ha fatto il giro del web sollevando un certo dissenso nella community.

Valutando il feedback dell'utenza, dunque, Valve ha deciso di fare un passo indietro e di annullare totalmente il suo provvedimento contro i contenuti a sfondo erotico, dichiarando che Steam continuerà ad accettare ogni tipo di gioco senza particolari restrizioni. Naturalmente, la compagnia continuerà a contrastare i prodotti illegali e quelli ingannevoli, evitando che vengano pubblicati sulla piattaforma digitale.

Cosa ne pensate della decisione presa da Valve? Fatecelo sapere nei commenti.