Steam accoglie i giochi classici di EA: l'elenco completo da Populous a The Saboteur

Mentre in rete si discute dello stop alla vendita dei giochi senza rating su Steam in Germania, i curatori del negozio digitale di Valve ampliano ulteriormente il già enorme catalogo dello store per fare spazio a diversi videogiochi classici di Electronic Arts.

A dominare l'elenco dei 'vecchi nuovi' titoli di EA che approdano su Steam troviamo la serie di Populous: lo storico god game di Peter Molyneux si accasa sulle pagine dello store digitale più frequentato dai PC gamer (non ce ne vogliano i fan di Epic Store e GOG.com) con Populous, Populous 2 e Populous The Beginning.

La leggendaria saga strategica di Bullfrog Entertainment ed Electronic Arts s'accompagna ad altre due gemme della produzione EA degli scorsi anni, vale a dire l'RTS Command & Conquer and The Covert Operations e l'action adventure in salsa free roaming The Saboteur, con sconti di lancio che oscillano tra il 50 e il 60% sul prezzo di listino (già contenuto e inferiore ai dieci euro) dei singoli giochi classici di EA appena inseriti nel catalogo di Steam.

Nel momento in cui scriviamo, però, alcuni dei titoli appena elencati non risultano essere ancora disponibile in Italia, soprattutto per quanto concerne i primi capitoli di Populous. Ad ogni modo, ricordiamo che tramite Steam è possibile accedere al catalogo di EA Play, il servizio in abbonamento che consente la fruizione dei titoli PC classici (e non solo) del colosso videoludico statunitense.