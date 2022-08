Steam accoglie i Saldi Activision: da Sekiro a Spyro e COD, le migliori offerte

Dopo l'Ukrainian Game Festival di Steam, il negozio digitale di casa Valve accoglie una nuova iniziativa a marchio Activision, con tanti sconti e promozioni.

Nella cornice offerta da l'Offerta dell'Editore, il noto publisher propone in sconto diversi titoli recenti e numerosi classici del videogioco. Per consultare l'elenco completo, è sufficiente raggiungere la pagina dedicata su Steam. Di seguito, vi proponiamo una selezione di alcuni degli sconti più interessanti al momento attivi su Steam, tra uscite recenti e grandi classici del passato:

Sekiro: Shadows Die Twice : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Spyro: Reignited Trilogy : proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%; Call of Duty: Black Ops III : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Call of Duty: Black Ops II : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Call of Duty: Black Ops : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Call of Duty: Modern Warfare II : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 25%; Vampire: The Masquerade - Bloodlines : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Prototype 2 : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Caesar III : proposto a 3,89 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 3,89 euro, con uno sconto del 35%; Gabriel Knight: Sins of the Fathers: proposto a 3,59 euro, con uno sconto del 40%;

In chiusura, segnaliamo che le nuove offerte a marchio Activision resteranno attive su Steam solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza in programma per il prossimo 5 settembre 2022.