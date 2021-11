Steam accoglierà presto tutti i giochi Ubisoft? Avvistati riferimenti a Ubisoft Connect

Come rivelano le ultime scoperte di Pavel Djundik di Steam Database, presto l'intero parco titoli curato da Ubisoft potrebbe arrivare su Steam. Come sottolineato all'interno del post Twitter che trovate più in basso, sono stati rilevati dei riferimenti a Ubisoft Connect all'interno della piattaforma Valve.

Al momento non ci sono ancora commenti dalle parti ufficiali, tuttavia l'improvvisa presenza di Ubisoft Connect sembra suggerire che i giochi della compagnia francofona potrebbero sbarcare nella loro totalità sul più diffuso marketplace per il gaming su PC. Su Steam sono già presenti diversi prodotti Ubisoft, tra cui Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, Rainbow Six Siege e Far Cry 5. Tuttavia, titoli più recenti sono assenti e reperibili soltanto su Ubisoft Store e, in diversi casi, anche su Google Stadia.

Nonostante il proliferare di numerosi client proprietari (Origin, Ubisoft Connect, Rockstar Launcher), sembra che alla fine i publisher stiano riconoscendo in Steam il più grande punto di riferimento per i giocatori su PC (sono stati recentemente raggiunti 27 milioni di giocatori connessi in contemporanea), ed è per questo motivo che in molti decidono di pubblicare i propri titoli anche sulla piattaforma di Gabe Newell. Naturalmente, per quanto riguarda il caso di Ubisoft, rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.