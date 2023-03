Steam dà l'addio a Windows 7 e 8: Valve interrompe il supporto nel 2024

Mentre il noto emulatore Dolphin si prepara a debuttare su Steam, i vertici di casa Valve hanno un aggiornamento importante per tutti i videogiocatori attivi su ecosistema PC.

L'azienda madre di Half-Life ha infatti annunciato l'imminente cessazione del supporto offerto a diversi sistemi operativi. Nello specifico, a partire dal prossimo 1 gennaio 2024, Steam non risulterà più accessibile su Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. La decisione è stata annunciata con una breve nota pubblicata sullo store di Valve. Per poter continuare a utilizzare il client, dunque, i videogiocatori PC interessati dovranno effettuare un passaggio a un sistema operativo più recente entro l'inizio del nuovo anno.

Le ragioni della decisione annunciata dall'azienda videoludica sono di natura prettamente tecnica. Le ultime versioni di Steam, si legge nel comunicato, includono infatti al proprio interno alcune funzionalità di Google Chrome, le quali non risultano compatibili con i sistemi operativi Windows più datati. In aggiunta, i prossimi provvedimenti adottati da Steam in termini di sicurezza faranno affidamento su feature presenti esclusivamente in Windows 10 e successivi.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che lo store PC ha di recente accolto una nuova ondata di promozioni, con tantissimi giochi per PC e Steam Deck ora in sconto su Steam.