Steam si aggiorna: arriva una delle funzioni più richieste dai giocatori

In attesa di confermare l'attendibilità delle indiscrezioni dei dataminer sull'arrivo dello Sconto Fedeltà su Steam, i curatori del programma Steam Labs sfornano la versione finale di un nuovo aggiornamento per Steam che introduce una delle funzionalità più richieste dai giocatori.

L'update in questione, definito a inizio anno "Esperimento 008" dai programmatori Valve dello Steam Labs, utilizza infatti un algoritmo che apprende in maniera "intelligente" i gusti degli appassionati per fornire loro dei suggerimenti sui prossimi titoli da giocare.

La funzionalità in questione, dal nome di Play Next, nasce per consentire agli utenti con un vasto catalogo di capire quale possa essere il gioco migliore da recuperare: gli appassionati che possiedono diversi titoli con tempi di riproduzione molto bassi, ad esempio, vedranno apparire sulla bacheca virtuale di Steam (specie nella sezione Libreria) una selezione di giochi da fruire per la prima volta o da finire.

La versione finale della funzione Play Next dovrebbe essere già disponibile con gli ultimi aggiornamenti automatici del client di Steam. Già che ci siamo, ricordiamo a chi ci segue che è attualmente in corso Steam Indie Celebration, un evento digitale che permette agli sviluppatori indipendenti di ottenere visibilità mediatica anche attraverso la diffusione gratuita di ben 25 demo estese dei propri giochi.