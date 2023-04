Steam si aggiorna: Valve rivoluziona l'Overlay,ci sono le Note nella Barra degli Strumenti

Mentre prosegue il Festival dei Rompicapo su Steam, i curatori del negozio digitale di Valve ci informano di aver appena aggiornato il client desktop. Il nuovo update porta in dote tantissime sorprese: i programmatori dell'azienda fondata e presieduta da Gabe Newell hanno deciso di rivoluzionare l'Overlay di Steam.

Il nuovo update del client di Steam porta in dote una versione completamente inedita dell'Overlay di Gioco: pensato in origine come un modo veloce per comunicare con gli amici e controllare le discussioni relative a ciascun gioco in libreria, il nuovo Overlay di Steam introduce tutta una serie di migliorie, aggiunte e personalizzazioni.

Tramite la nuovissima Barra degli Strumenti, ad esempio, è possibile tenere traccia delle chat con gli amici, dei progressi degli Achievement, delle Guide dei giochi avviati, delle Discussioni e tanto altro. La schermata è completamente customizzabile poiché ogni funzione dell'Overlay è sganciata dalle altre e può essere spostata a piacimento sul monitor, oppure ridotta a icona (o rimossa del tutto in base alle necessità).

Una delle novità più interessanti del nuovo Overlay di Steam è rappresentata dall'applicazione delle Note, grazie alla quale si possono prendere appunti sul gioco avviato: l'app include la formattazione completa del testo, si sincronizza automaticamente con gli altri PC a cui si accede a Steam e genera note che possono essere consultate nella pagina dei dettagli della partita. L'applicazione delle Note, come ogni altra funzione della Barra degli Strumenti, può essere fissata a schermo con delle finestre dal livello di opacità regolabile.

Sarà quindi possibile ammirare le Note, leggere le guide, interagire nelle discussioni e persino guardare un film tramite browser web mentre si gioca, il tutto attraverso la nuova Overlay del client desktop di Steam.