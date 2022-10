Steam: un nuovo aggiornamento modificherà come appaiono le date d'uscita

La nota piattaforma proprietaria di Valve, Steam, sarà presto al centro di un'importante modifica alla visualizzazione delle date d'uscita dei titoli in arrivo. Tale modifica, annunciata ufficialmente attraverso un breve comunicato sulle proprie pagine, sarà molto importante per tutti gli utenti utilizzatori della piattaforma.

Steam continua a far parlare di sé: tra le tante cose positive, che non riguardano gli utenti ma la sola piattaforma, non possiamo non citare i recenti numeri da capogiro di 30 milioni di utenti attivi in contemporanea. Se, quindi, abbiamo dapprima celebrato un traguardo molto importante per Valve, adesso potremo rivolgere la nostra attenzione sulla decisione di aggiornare la visualizzazione degli elenchi delle date d'uscita. L'obiettivo principale, stando alle stesse dichiarazioni riportate nel comunicato, saranno quelle di fornire tutta una nuova serie di strumenti per migliorare le impostazioni e le visualizzazioni delle date "in arrivo" nel negozio Steam.

Ciò che più interessa gli utenti, però, è proprio la visualizzazione delle date di pubblicazione di diversi prodotti: come sappiamo, questa differisce da luogo a luogo. Se, per esempio, il 28 ottobre 2022 viene da noi scritto in un formato del tipo "28/10/2022", al di fuori del suolo italiano possiamo trovare una formattazione diversa (per intenderci, il mese verrà anteposto al giorno, avendo quindi 10/28/22). Se in alcuni casi, come quello sopracitato, il problema non si pone - non abbiamo 28 mesi nel corso di un anno solare, quindi sappiamo distinguere il mese ed il giorno -, cosa succede se abbiamo come data il 5 agosto 2023? Per noi sarà 5/8/2023, ma un prodotto su Steam potrebbe presentare come data l'8/5/2023, così da indurre facilmente in errore.

Per questa ragione, il team dietro la gestione della piattaforma di Steam ha pensato di apportare una nuova e importante miglioria: la standardizzazione del formato delle date d'uscita. Gli sviluppatori dovranno stabilire una data esatta, scegliendo tra cinque formati a disposizione quello di loro preferenza:

La data esatta

Mese ed anno

Trimestre, il quale si riferisce all'anno solare

Anno della pubblicazione del prodotto

"In arrivo", nel caso in cui non vi sia una data esatta

Ciò influirà sulla posizione del prodotto nell'elenco dei giochi, ma ciò che più importa agli utenti è la standardizzazione di quello che possiamo definire un vero e proprio problema di Steam. La piattaforma si prepara a grandi novità in arrivo, come la campagna sconti di tanti giochi PC per festeggiare Halloween.