Steam: il nuovo aggiornamento del negozio è dedicato ai controller PlayStation

Un paio di mesi fa vi abbiamo parlato dei piani di Valve per integrare nel negozio di Steam una serie di funzionalità legate ai controller PlayStation. A distanza di tempo, l'azienda ha ufficialmente annunciato l'implementazione di queste feature.

A partire da oggi, i giochi in vendita nel celebre negozio digitale per PC non segnalano più la generica compatibilità totale o parziale dei controller, ma includono tabelle che specificano se ad essere supportati sono i pad Xbox, i DualSense o i DualShock. Come se non bastasse, verranno anche aggiunti alcuni dettagli che includono il tipo di connessione e le funzionalità supportate, visto che alcuni titoli permettono di sfruttare le feature esclusive del controller PS5 quali i grilletti meccanici e il feedback aptico.

In aggiunta, Valve ha introdotto i filtri che consentono ai giocatori di ricercare i prodotti compatibili con una tipologia specifica di controller, così che sia più semplice trovarli in giro per lo store.

Nel post d'annuncio di queste novità, l'azienda ha ribadito ancora una volta quanto siano importanti i controller, periferiche che vengono utilizzate da un gran numero di utenti e che, pertanto, non possono essere ignorati.

In attesa di scoprire se altri controller verranno aggiunti all'elenco, vi ricordiamo che nei Saldi Autunnali di Steam ci saranno 10.000 giochi in sconto.