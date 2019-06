Steam ha finalmente aggiunto l'etichetta LGBTQ+ ai giochi in catalogo

Da Steam arriva una notizia che nel Pride Month non può che far piacere: finalmente è stata aggiunta l'etichetta LGBTQ+ ai giochi del catalogo della celebre piattaforma di Valve. Si tratta di un ulteriore modo con cui è possibile trovare i videogame "amichevoli" verso tale comunità.

Le etichette di Steam sono infatti uno dei modi con cui è possibile trovare il videogame che si sta cercando, oppure attraverso il quale Steam stessa suggerisce all'utente quali giochi gli potrebbero interessare, basandosi per l'appunto sulle etichette applicate ai titoli che tale utente possiede nella propria libreria.

Il fatto che non esistesse una tag per la community LGBTQ+ era per la verità oggetto di discussione da un po' di tempo, e la questione fu sollevata, tra gli altri, anche da uno sviluppatore indipendente chiamato Yitz, autore dell'RPG Nepenthe e di una "visual poem", To The Dark Tower, in arrivo a breve, che avrebbe voluto utilizzare tale etichetta su quest'ultimo titolo.

"Stavamo cercando di intepretare alcuni strani passaggi dello scritto su cui si basa il mio gioco, ed abbiamo capito che interpretando l'intero volume come un omosessuale dell'era medievale che cerca di capire se il suo amore meriti un potenziale sacrificio, alcune contraddizioni trovate dagli esperti avrebbero potuto essere risolte facilmente. Questa sarebbe stata una semplice curiosità, se non avessimo indagato a fondo e scoperto che l'autore, Robert Browning, era quasi sicuramente segretamente bisessuale, e all'epoca in cui scriveva doveva affrontare praticamente gli stessi problemi del narratore della storia".

Lo sviluppatore ha contattato Steam per proporre la questione, e dopo diverse discussioni alla fine è arrivata la decisione. Meglio tardi che mai, no?

A proposito della piattaforma di Valve, sapevate che stanno per iniziare i saldi estivi di Steam?