Steam annuncia il Festival delle Mazzate! Sconti e demo gratis per tutti

In attesa dell'edizione autunnale di Steam Next Fest, il team di Valve annuncia un nuovo appuntamento speciale, con l'organizzazione del Festival delle Mazzate.

Grazie all'iniziativa, gli appassionati di azione videoludica potranno beneficiare di sconti speciali sui titoli "che enfatizzano il combattimento con armi da mischia come meccanica primaria di gioco". Gli amanti dell'Action e delle sue molteplici declinazioni possono dunque attendere con interesse l'avvio del Festival Delle Mazzate, che debutterà su Steam il prossimo lunedì 19 settembre 2022, dalle ore 19:00 del fuso orario italiano. L'evento digitale si protrarrà sino al medesimo orario del successivo lunedì 26 settembre.

Nel corso del festival proposto da Steam, lo store digitale non ospiterà solamente sconti e promozioni. Con il Festival delle Mazzate, team di sviluppo e publisher avranno infatti la possibilità di pubblicare Demo gratuite dei propri titoli. L'iniziativa coinvolgerà sia videogiochi già pubblicati sia produzioni ancora inedite sul mercato. Un nuovo appuntamento che arricchisce il già fitto calendario di Steam, che di recente ha ospitato una speciale iniziativa promozionale dedicata al gaming in Realtà Virtuale.



In attesa di scoprire gli sconti previsti per l'evento, ricordiamo che il Festival Delle Mazzate precederà di poco lo Steam Next Fest di ottobre, previsto per la settimana compresa tra 3 e 10 ottobre 2022.