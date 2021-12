Steam: Apex Legends il gioco di maggior successo nel 2021, AoE 4 il debutto migliore

Giunti ormai a fine anno, Steam ha rivelato i dati riguardanti i giochi che hanno riscontrato il maggior successo sulla piattaforma PC nel corso del 2021, sia in termini di vendite che di ore giocate da parte degli utenti.

Nella classifica dei titoli più "venduti" su Steam, è Apex Legends di Respawn Entartainment ed Electronic Arts a trionfare. Naturalmente, stiamo parlando di un free-to-play con microtransazioni facoltative, e dunque la classifica fa riferimento ai titoli più scaricati dai giocatori, a prescindere dal modello di distribuzione prescelto da sviluppatori e publisher.

Apex Legends PUBG: Battlegrounds Counter-Strike: Global Offensive Battlefield 2042 Naraka: Bladepoint Dead by Daylight Destiny 2 New World Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Valheim Dota 2 Grand Theft Auto 5

Scopriamo inoltre che è stato Age of Empires 4 a far registrare il miglior debutto del 2021 su Steam, seguito da Back 4 Blood e Forza Horizon 5. Nelle posizioni alte della classifica anche Halo Infinite, Resident Evil Village, Outriders, Mass Effect Legendary Edition, New World e Battlefield 2042.

Il titolo più giocato nel 2021 è stato Counter Strike: Global Offensive, che a distanza di anni continua ad essere uno dei prodotti più popolari in assoluto sulla piattaforma Valve. Nei primi dieci posti troviamo anche New World, Dota 2, Cyberpunk 2077, Halo Infinite, GTA V, Rust e Apex Legends.