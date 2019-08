Steam si appresta a debuttare in Cina con un marketplace separato

Steam si appresta ad approdare in via ufficiale in Cina. Quello che arriverà nell'immenso paese orientale, tuttavia, non sarà il marketplace al quale siamo abituati. Valve ha collaborato con Perfect World per realizzare un versione di Steam quasi totalmente indipendente da quella principale, che si chiamerà Zhengqi Pingtai (Steam Platform).

La creazione di uno store indipendente permetterà alla compagnia di Gabe Newell di adattarsi in maniera molto più facile alle severe leggi imposte dal governo cinese. In passato, ad esempio, Steam è finito sotto investigazione a causa dei contenuti violenti ed espliciti di molti giochi che ospita nel suo catalogo: uno marketplace a sé stante fornirà a Valve un maggior controllo su questa tipologia di prodotti.

Stando a Xiao Hong, CEO di Perfect World, Steam Cina sarà realizzato su misura degli utenti cinesi, avrà dei server ad alta velocità e sarà guidato da un team di operatori capaci e attenti. La data di lancio è ancora sconosciuta, ma è stato rivelato che al debutto il catalogo sarà composto da circa 40 titoli, tra i quali figureranno DOTA 2 e DOTA Underlords.

Intanto, lo Steam che tutti noi conosciamo continua ad evolversi: recentemente, Valve ha reso più restrittive le modalità di pubblicazione dei contenuti su Steam Workshop.