Steam: arriva la classifica di fine anno dei prodotti più venduti. Chi è al primo posto?

Ci avviciniamo sempre di più alla fine del 2022 e, dopo l'attribuzione del premio di miglior gioco dell'anno ad Elden Ring, anche su Steam iniziano ad essere tirate le somme delle ultime settimane dell'anno. Il Natale è già terminato e, per l'occasione della settimana che va dal 19 al 25, Valve ha rilasciato alcuni dati di vendita.

Poco dopo l'aver dato il via ai saldi invernali su Steam, il noto portale SteamDB ha stilato una lista dei prodotti più venduti nell'ultima settimana, andando ad includere la neonata console ibrida di Valve - Steam Deck - e tutti i software acquistabili da Steam. Ma chi sono i top seller delle ultime giornate di questo 2022 piuttosto soddisfacente sul fronte videoludico?

Classifica Globale delle vendite su Steam: ottimi risultati per Valve

Per questi ultimi giorni dell'anno vi sono moltissime grandi produzioni che hanno riscontrato un successo davvero lodevole, come nel caso del recentissimo fenomeno targato Squanch Games quale quello di High On Life.

Tuttavia, tra podio e le restanti sei posizioni, seguono anche nomi altisonanti dal calibro di Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring e l'epopea di Kratos e Atreus uscita nel 2018 ma approdata nel corso di quest'anno anche su Steam. Qui di seguito vi rilasciamo la lista completa:

Steam Deck

Elden Ring

Call of Duty: Modern Warfare 2

High On Life

God of War

EA SPorts Fifa 23

Call of Duty Modern Warfare 2 - Valut Edition

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Ready or Not

Complice l'avvento di altre produzioni non attinenti al medium videoludico, come nel caso della serie TV Netflix di Cyberpunk Edgerunners, continuiamo ad assistere al dominio - almeno per le prime dieci posizioni - di Cyberpunk 2077, già presente sul mercato da due anni.

Ciò nonostante (e nonostante i grandi difetti ben noti ai più), il lavoro di CD Project Red continua a raggiungere grandi risultati di vendite, andando a tenere testa ad esperienze videoludiche di altissimo livello, come nel caso di Red Dead Redemption 2 ma non solo.