Steam: Assetto Corsa, Dead By Daylight e altri 5 titoli giocabili gratis

Per il secondo anno consecutivo, Steam ha dato il via alle Pulizie di Primavera, un evento nato con l'obiettivo di aiutare i giocatori a smaltire il backlog! Valve offre una serie di compiti giornalieri, che vi invitano a rispolverare un vecchio titolo che avete apprezzato, avviarne uno a cui non avete mai giocato ed esplorare quelli in arretrato.

"Ottieni una nuova medaglia per il tuo profilo di Steam completando un compito o un progetto giornaliero qui sotto. I compiti giornalieri si aggiornano ogni giorno, mentre i progetti devono essere completati solo una volta. Ottieni cinque trofei per sbloccare una medaglia esclusiva. Sali di livello completando più compiti e sbloccando altri trofei". Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dell'evento.

Ma non è finita qui! In occasione delle Pulizie di Primavera, è possibile giocare per cinque giorni a ben sette differenti titoli in maniera completamente gratuita! Stiamo parlando di:

Assetto Corsa

Black Desert Online

Dead By Daylight

Don't Starve Together

Endless Space 2

Grim Dawn

Left 4 Dead 2

I titoli sopra riportati potranno essere giocati liberamente fino alle ore 19:00 di martedì 28 maggio. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che su Steam sono disponibili anche gli sconti sulla serie Assassin's Creed.