Steam: gli autori di Shinobi Warfare pagano gli utenti in cambio di recensioni positive

Avete mai sentito parlare di Shinobi Warfare? Trattasi di un RPG a turni bidimensionale free to play prodotto e sviluppato da TechnoTal, disponibile su Steam da giugno 2022. Negli ultimi tempi però il gioco è finito al centro dell'attenzione per via delle sue recensioni "estremamente positive" che, però, non sarebbero genuine.

Sembra infatti che l'autore del gioco stia pagando gli utenti con valuta in-game in cambio di recensioni positive su Steam, escamotage che va contro i termini di servizio della piattaforma digitale di Valve. A far emergere la controversa situazione è stato un utente di Reddit che ha pubblicato lo screen di un post ripreso dal canale ufficiale Discord di Shinobi Warfare, con il responsabile che invita i partecipanti a scaricare il gioco su Steam, giocarlo per un po' e poi lasciare una recensione positiva (con prova fotografica) per ricevere in cambio 1000 gemme da usare all'interno dell'RPG.

La questione ha subito generazioni reazioni e malumori tra gli utenti di Reddit, che invitano a segnalare in massa a Valve la vicenda nella speranza che vengano presi provvedimenti. Tra i commenti c'è anche chi fa notare come Shinobi Warfare sia noto per essere considerato un gioco scam, con anche l'esistenza di un gruppo Facebook intitolato "Shinobi Warfare is a big scam". Resta ora da vedere se effettivamente Valve agirà in modo così da porre un freno a questa pratica scorretta adottata dai creatori di Shinobi Warfare.

Nel frattempo Steam ha raggiunto quota 36 milioni di utenti attivi in contemporanea, segnando così un nuovo, grande record.

