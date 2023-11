Steam, l'Autumn Game Festival è qui: sconti a tutto Koei tecmo fino al 77% da AoT a Nioh

Mentre su Steam iniziano le offerte speciali con tanti giochi in saldo e il divertimento è assicurato, sempre tra le pagine del client di Valve è possibile scorgere nuove informazioni che faranno la felicità dei fan sempre a caccia di risparmio: è iniziato ufficialmente l'Autumn Game Festival su Steam, con diverse occasioni importanti.

Tra i nomi più popolari direttamente legati al mondo di Koei Tecmo troviamo produzioni del calibro di Attack on Titan, Nioh, Dynasty Warrior e molto altro. Si torna quindi alla ricerca di offerte da non potersi lasciare sfuggire. Pronti a riscaldare la vostra macchina da gioco e a preparare lo spazio per tanti nuovi titoli? Steam è un ricettacolo di nuove iniziative e di altrettanti giochi dal costo d'acquisto inferiore rispetto a quello di listino.

Attack on Titan 2 passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Nioh: Complete Edition passa da 49,99 euro a 11,49 euro, con uno sconto del 77%;

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition passa da 49,99 euro a 16,99 euro, con uno sconto del 66%;

Romance of the Three Kingdoms XI with Power Up Kit passa da 36,99 euro a 12,57 euro, con uno sconto del 66%;

Romance Of The Three Kingdoms Archives Vol.4 passa da 101,97 euro a 20,79 euro, con uno sconto dell'80%;

Ninja Gaiden Master Collection passa da 39,99 euro a 26,79 euro, con uno sconto del 33%;

Dynasty Warriors 9 Empires passa da 69,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

Dynasty Warriors 7: Xtreme Legens Definitive Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Monster Rancher 1 & 2 DX passa da 29,99 euro a 20,99 euro, con uno sconto del 30%.

Koei Tecmo ha tanto da offrire ai propri fan e l'utenza di Steam ha tante importanti titoli da recuperare a basso prezzo grazie all'Autumn Game Festival. Dopo i nuovi sconti su Steam con tante offerte su Marvel's Spider-Man e non solo, le occasioni per il grande gaming a basso costo non mancano di certo.