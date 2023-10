Steam, si avvicina il weekend, ma non la fine degli sconti: Elden Ring tra le nuove promo

A neanche una settimana di distanza dal mare di offerte su Steam tra cui scegliere, si inizia a parlare nuovamente delle promozioni accolte a braccia aperte dal client di Valve: sono arrivati altri saldi su Steam, con nomi di altissimo spessore che ampliano parecchio la di per sé corposa sezione degli sconti per tutti gli utenti.

Come se non bastassero anche i titoli rilasciati senza costi aggiuntivi, come il nuovo RPG a turni gratis su Steam Moonring da uno degli autori di Fable, tra i nuovi giochi acquistabili ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino troviamo New World, No Man's Sky, Elden Ring e molto altro. Siete pronti a scoprire ciò che di bello ha da offrire la pagine delle iniziative sul client di Valve?

Qui a seguire vi riportiamo le occasioni da non lasciarsi sfuggire su Steam:

Procederete con l'acquisto di uno di questi giochi, o avete già avuto modo di provarli nel corso del tempo? Ogni giorno è tempo di nuovi sconti su Steam, permettendo il recupero di grandi glorie del passato e non solo ad un ottimo prezzo.

