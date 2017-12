Steam Awards 2017: annunciate tutte le nomination delle premiazioni

ha annunciato tutte le nomination degli, permettendoci di conoscere i vari titoli che parteciperanno alle votazioni di ogni categoria. Gli utenti potranno esprimere le proprie preferenze dal 21 dicembre al 2 gennaio.

Gli Steam Awards 2017 prevedono un totale di 13 categorie, ciascuna delle quali contiene 5 giochi in nomination. Dal 21 dicembre al 2 gennaio, dunque, gli utenti potranno votare i propri giochi preferiti tra quelli nominati. Di giorno in giorno si potrà esprimere la propria preferenza per una specifica categoria: si partirà con le votazioni per il "Choices Matter Award" (in nomination troviamo The Witcher 3, Divinity Original Sin 2, Life is Strange Before the Storm, The Walking Dead A New Frontier e Dishonored 2), per chiudere il 2 gennaio con il premio "Even Better Than I Expected Award" (Assassin's Creed Origins, Cuphead, Call of Duty WW2, Hollow Knight, Sonic Mania).

Ricordiamo che le votazioni partiranno da giovedì 21 dicembre. Pensate di partecipare? Intanto vi ricordiamo che anche su Everyeye.it potete partecipare alle votazioni per i migliori giochi del 2017.