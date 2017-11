Steam Awards 2017: ultime ore per votare i migliori giochi dell'anno

Le votazioni degli Steam Awards 2017 rimarranno aperte fino a domani, 28 novembre. Anche quest'anno, gli utenti possono votare i propri giochi preferiti per PC, cercando così di condurli alla vittoria in una delle categorie che vi andiamo ad elencare qui in basso.

Di seguito, le poco convenzionali categorie in cui si suddividono gli Steam Awards 2017:

Il Premio "Il mondo è già abbastanza cupo, meglio andare d'accordo"

Il Premio "Questione di scelte"

Il Premio "Tormento notturno"

Il Premio "Mozzafiato"

Il Premio "Nulla di cui vergognarsi"

Il Premio "Griderà “Distruzione” e scatenerà i cani della guerra"

Il Premio "Sospensione del dubbio"

Il Premio "Anima di Vitruvio"

Il Premio "Impossibile da descrivere"

Il Premio "Atto d'amore"

Il Premio "Wow, che storia! 2.0"

Il Premio "Anche meglio del previsto"

Il Premio "Categoria della Comunità"

Gli utenti possono nominare liberamente i propri giochi preferiti in qualsiasi categoria e, portando a termine gli incarichi riportati a questo indirizzo, potranno ottenere "la medaglia delle nomine". Quale titolo pensate di votare quest'anno? Intanto, nelle scorse ore è stato confermato che la piattaforma digitale di Valve ha raggiunto la cifra record di 17 milioni di utenti connessi contemporaneamente.