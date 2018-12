Steam Awards 2018: annunciate le nomination per i migliori giochi dell'anno

Anche Valve ha ufficialmente annunciato le nomination dei suoi personalissimi Steam Awards 2018, con cui verranno premiati i migliori giochi per PC di quest'ultima annata videoludica.

Di seguito, vi riportiamo per categorie la lista di tutti i giochi candidati agli Steam Awards 2018:

Gioco dell'Anno

PlayerUnknown's Battlegrounds

Monster Hunter: World

Kingdom Come: Deliverance

Hitman 2

Assassin's Creed Odyssey

Gioco VR dell'Anno

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

SUPERHOT VR

Labor of Love

Dota 2

Grand Theft Auto V

No Man's Sky

Path of Exile

Stardew Valley

Miglior ambientazione

The Witcher 3: Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls III

Better with Friends

Counter-Strike: Global Offensive

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked! 2

Miglior Storia Alternativa

Wolfenstein II: The New Colossus

Assassin's Creed Odyssey

Hearts of Iron IV

Sid Meier's Civilization VI

Fallout 4

Most Fun with a Machine

Euro Truck Simulator 2

Rocket League

NieR: Automata

Factorio

Space Engineers

Miglior Sviluppatore

CD PROJEKT RED

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

BANDAI NAMCO Entertainment

Klei

Salta subito all'occhio la presenza di PlayerUnknown's Battlegrounds fra i candidati a vincere il Gioco dell'Anno: il titolo è rimasto per la maggior parte della sua esistenza in Early Access su Steam, ma è riuscito a raccogliere un bacino di utenza estremamente vasto nel corso del tempo (fenomeno poi sgonfiatosi con l'ascesa del diretto concorrente Fortnite). Le votazioni degli Steam Awards 2018 inizieranno il 20 dicembre, in concomitanza con il lancio dei Saldi Invernali della piattaforma di Valve. Potete votare nelle otto categorie dell'evento per supportare i giochi preferiti e ottenere il set di carte collezionabili di quest'anno.