Steam Awards 2019: i finalisti per la categoria Miglior Stile Grafico

Si è conclusa la prima fase di votazioni degli Steam Awards 2019 per eleggere i migliori giochi dell'anno. La prima categoria rivelata è Miglior Stile Grafico, per la quale sono stati finalmente annunciati i cinque finalisti, dai quali emergerà un solo vincitore.

"Giocare a questi titoli è come visitare la fabbrica di cioccolato. Lo stile visivo non punta alla fedeltà grafica del mondo reale (benché questo sia un nobile scopo), ma piuttosto descrive aspetti e contenuti che pervadono un intero gioco. Questo gioco mostra coesione ed espressione visive che non solo si adattano al mondo del gioco, ma rendono quasi insignificante il mondo reale."

I giochi in nomination sono GRIS, Astroneer, Total War Three Kingdoms, Subnautica Below Zero e Katana Zero, cinque giochi che si sono distinti nel corso del 2019 per uno stile artistico di grande impatto.

Le nomination per le altre categorie saranno annunciate quotidianamente fino al 19 dicembre, trascorsa questa data ci sarà tempo fino al 31 dicembre per votare i vincitori degli Steam Awards 2019, evento dedicato ai migliori giochi PC dell'anno, i giochi vincitori di ogni categoria verranno inoltre scontati per un periodo limitato a inizio gennaio, sempre se Valve deciderà di seguire il modus operandi degli scorsi anni.