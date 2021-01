Steam Awards 2020, trionfa Red Dead Redemption 2: ecco la lista dei vincitori

Con l'arrivo del 2021 si chiude il lungo processo di votazioni che ha coinvolto la community di Steam per sancire i vincitori degli Steam Awards. Al termine del periodo di esclusiva su Epic Store, per gli utenti della piattaforma digitale di Valve la palma per il Miglior Gioco dell'Anno spetta a Red Dead Redemption 2.

Con la conquista dell'ambito premio di Steam per il titolo più votato dagli utenti della piattaforma per il PC gaming più popolare, Rockstar Games si prende una piccola rivincita su Sony Santa Monica dopo essere stati battuti da God of War per il GOTY ai TGA 2018.

Red Dead Redemption 2 ha superato una concorrenza tanto agguerrita da comprendere titoli del calibro di Hades, Death Stranding, Fall Guys e DOOM Eternal: per questi ultimi, e per i rispettivi sviluppatori, c'è però la consolazione della vittoria nelle altre categorie in nomination, insieme a progetti non meno importanti come Half-Life Alyx, Ori and the Will of the Wisps e tanti altri.

Eccovi allora i migliori videogiochi PC del 2020 premiati dall'utenza di Steam.

Steam Awards 2020: vincitori

Gioco dell'Anno - Red Dead Redemption 2

- Red Dead Redemption 2 Gioco VR dell'Anno - Half-Life Alyx

- Half-Life Alyx Atto d'Amore - Counter-Strike Global Offensive

- Counter-Strike Global Offensive Meglio in compagnia - Fall Guys: Ultimate Knockout

- Fall Guys: Ultimate Knockout Gameplay più Innovativo - Death Stranding

- Death Stranding Miglior Gioco dalla Trama Profonda - Red Dead Redemption 2

- Red Dead Redemption 2 Miglior Gioco in cui fai Pena - Apex Legends

- Apex Legends Miglior Stile Grafico - Ori and the Will of the Wisps

- Ori and the Will of the Wisps Migliore Colonna Sonora - DOOM Eternal

- DOOM Eternal Meritato Relax - The Sims 4

Tra i giochi premiati dalla community di Steam, si segnalano anche i premi ad Apex Legends per il "Miglior Gioco in cui fai Pena" (la simpatica categoria che racchiude le esperienze di gameplay dalla curva di apprendimento più ripida o dal multiplayer più competitivo) e a CS:GO per il premio "Atto D'Amore" (la categoria che riprende i titoli dal supporto post-lancio più curato).