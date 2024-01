Steam Awards 2023: è polemica per i premi assegnati a Starfield e Red Dead Redemption 2

Se il premio come miglior gioco dell'anno assegnato a Baldur's Gate 3 ha messo d'accordo tutti, gli altri premi relativi agli Steam Awards 2023 stanno creando qualche polemica tra i videogiocatori.

Più nello specifico, a scatenare le ire di molti utenti sono i premi che sono stati assegnati a Starfield e Red Dead Redemption 2. Entrambi i titoli hanno infatti ricevuto un titolo in categorie che difficilmente li rappresentano e, pertanto, c'è chi è convinto si tratti di una manovra dei giocatori per prendere in giro queste produzioni.

Nel caso di Starfield, ad esempio, il premio ricevuto è quello di titolo col gameplay più innovativo, quando proprio sotto questo punto di vista il gioco Bethesda è stato criticato per l'assenza di elementi ludici innovativi. Discorso molto simile va fatto per Red Dead Redemption 2, che si è invece aggiudicato il premio di titolo meglio supportato nel tempo. Chiunque abbia seguito il progetto sa bene che il titolo Rockstar Games non ha ricevuto le medesime attenzioni di GTA Online e nel giro di poco tempo il supporto è stato definitivamente interrotto.

Si tratta quindi di premi assegnati senza un criterio ben preciso, che secondo molti utenti sottolineano le criticità degli Steam Awards, che vi ricordiamo sono premi che vengono conferiti in base ai voti dell'utenza.