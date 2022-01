Steam Awards: Resident Evil Village è il GOTY 2021! L'elenco completo dei vincitori

A stretto giro di posta dal reveal dei giochi in nomination agli Steam Awards 2021 arriva l'annuncio dei vincitori nelle rispettive categorie. Per quest'anno, l'evento organizzato dai curatori del negozio digitale di Valve vede trionfare Resident Evil Village con l'ambita statuetta del GOTY.

Il kolossal horror di Capcom è così riuscito a battere l'agguerrita concorrenza di Valheim, New World, Cyberpunk 2077 e Forza Horizon 5, aggiundicandosi il premio di Gioco dell'Anno al termine delle votazioni a cui ha partecipato nei giorni scorsi la community di Steam.

Tra i finalisti della kermesse videoludica organizzata dallo store PC spiccano poi i riconoscimenti attribuiti al platform cooperativo It Takes Two con il premio "Meglio in Compagnia", al racing open world Forza Horizon 5 per il Miglior Stile Grafico e allo sparatutto sui loop temporali Deathloop per il Gameplay più Innovativo. Da citare anche le statuette vinte da Cyberpunk 2077 e Marvel's Guardians of the Galaxy rispettivamente per il Gioco dalla Trama Profonda e per il titolo con la Migliore Colonna Sonora.

Senza indugiare oltre, eccovi allora l'elenco completo dei vincitori dell'ultima edizione degli Steam Awards:

Gioco dell'anno - Resident Evil Village

Gioco VR dell'anno - Cooking Simulator VR

Premio "Atto d'amore" - Terraria

Premio "Meglio in compagnia" - It Takes Two

Miglior stile grafico - Forza Horizon 5

Gameplay più innovativo - Deathloop

Miglior gioco in cui fai pena - Nioh 2: The Complete Edition

Miglior colonna sonora - Marvel's Guardians of the Galaxy

Miglior gioco dalla trama profonda - Cyberpunk 2077

Premio "Meritato relax" - Farming Simulator 22

Cosa ne pensate del Game of the Year assegnato a Resident Evil Village e degli altri premi degli Steam Awards 2021? Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo a questo nostro speciale sui vincitori dei Game Awards 2021 con il GOTY a It Takes Two.