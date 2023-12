Steam Awards: sorprese e conferme dai candidati ai premi per i migliori giochi del 2023

Sulla scorta dei voti della community per scegliere i candidati agli Steam Awards 2023, i curatori del negozio digitale di Valve stilano l'elenco dei videogiochi in lizza per la conquista dei premi di Steam, ivi compreso il prestigioso GOTY.

Al termine della prima fase 'a scelta libera' che ha visto per protagonisti tutti i frequentatori del negozio videoludico più popolare su PC (non ce ne vogliano GOG.com ed Epic Store), il team di Valve ha così stilato la lista dei finalisti degli Steam Awards 2023. Per quest'anno, a contendersi lo scettro di Miglior Gioco del 2023 su Steam ci saranno Baldur's Gate 3, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy, Lethal Company e Resident Evil 4.

Gioco dell'Anno

Baldur's Gate 3

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Resident Evil 4

Gioco VR dell'Anno

I Expect You to Die 3

F1 23

Ghosts of Tabor

Gorilla Tag

Labyrinthine

Premio Atto d'Amore

Dota 2

Apex Legends

Red Dead Redemption 2

Rust

Deep Rock Galactic

Miglior Gioco su Steam Deck

Hogwarts Legacy

Diablo 4

The Outlast Trials

Brotato

Dredge

Premio Meglio in Compagnia

Party Animals

Sunkenland

Sons of the Forest

Warhammer 40,000: Darktide

Lethal Company

Miglior Stile Grafico

Atomic Heart

Darkest Dungeon

High on Life

Cocoon

Inward

Gameplay più Innovativo

Shadows of Doubt

Your Only Move is Hustle

Remnant 2

Contraband Police

Starfield

Miglior Gioco in cui fai Pena

EA Sports FC 24

Lords of the Fallen

Overwatch 2

Sifu

Street Fighter 6

Miglior Colonna Sonora

Persona 5 Tactica

Hi-Fi Rush

The Last of Us Part 1

Chants of Sennaar

Pizza Tower

Miglior Gioco dalla Trama Profonda

Star Wars Jedi Survivor

Love is All Around

Baldur's Gate 3

Lies of P

Resident Evil 4

Premio Meritato Relax

Train Sim World 4

Cities Skylines 2

Dave the Diver

Potion Craft

Coral Island

La seconda fase di votazioni per eleggere il GOTY e i vincitori degli Steam Awards 2023 nelle diverse categorie in nomination inizierà il 21 dicembre alle ore 19:00 italiane e si concluderà il 2 gennaio alla medesima ora. Chi parteciperà al processo di votazioni potrà sbloccare degli adesivi speciali: qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina degli Steam Awards 2023. Sapevate che dal 21 dicembre inizieranno anche gli Steam Winter Sale 2023?